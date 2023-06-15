Решетников заявил, что лишь частные инвестиции помогут экономике России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Только частные инвестиции помогут экономике России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, российской стороне необходимо двигаться лишь в этом направлении и другого пути нет.

"У нас есть два пути. Более прямой и жесткий – это определиться с теми программами, которые нужно закрыть и перераспределить деньги, или путь – хотелось бы помучиться. И то и другое – это приоритизация. Каким пойдем – думаю, будет гибрид", – цитирует Решетникова ТАСС.

Министр добавил, что в настоящее время наблюдается ужесточение в обстановке конкуренции за ресурсы. Властям предстоит сделать выбор. С одной стороны, продолжил Решетников, бюджетная политика должна быть сбалансирована, ДКП – нейтральной. На этом фоне, подчеркнул он, только частные инвестиции вытащат российскую экономику.

Вместе с этим он отметил, что любое увеличение налоговой нагрузки на предпринимательство подорвет рост частных инвестиций.

На ПМЭФ также выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, которая заявила, что сейчас российская экономика продолжает развиваться по сценарию ускоренной адаптации. Она отметила, что план мирового экономического кризиса не реализовался.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. Он организован на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Глава ЦБ сообщила о нецелесообразности внесения изменений в валютные ограничения