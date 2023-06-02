ЕС может принять новые правила по заморозке активов за обход санкций – СМИ

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Евросоюз завершает разработку новых мер по заморозке активов лиц, которые подозреваются в обходе санкционных ограничений. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа.

Пакет мер уже одобрил Европарламент. На следующей неделе, по данным издания, его могут согласовать министры юстиции и МВД стран ЕС.

Документом предлагается создание подразделений, которые могли бы отслеживать финансовые и имущественные потоки, подпадающие под заморозку. Государства, в свою очередь, в случае необходимости могут принять предупреждающие меры для удержания идентифицированной и отслеженной недвижимости до официального распоряжения властей.

Помимо этого, правила могут распространить на средства, источник которых не установлен или умер.

До этого стало известно, что сумма замороженных активов граждан РФ в ЕС составляет 24,1 миллиарда евро. Объем замороженных активов Центробанка оценивается в 200 миллиардов евро. Подобные данные были актуальны на конец мая 2023 года.



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