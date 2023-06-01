Проблемы с банковскими платежами из-за санкций продолжают усугубляться – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проблемы с банковскими платежами из-за санкций продолжают усугубляться. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

"Спустя без малого год после подписания "Стамбульского пакета" экспорт российского аммиака так и не был налажен – ни через Вентспилс (порт в Латвии. – Прим. ред.), ни через Южный (порт в Одессе. – Прим. ред.). В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, замороженными активами и так далее", – отмечается в заявлении замминистра, опубликованном на сайте МИД РФ.

Вершинин отметил, что без решения проблемы с транзитом аммиака не будет речи о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля. Кроме того, не может обсуждаться вопрос добавления портов и расширения номенклатуры украинского экспорта.

18 мая было решено продлить черноморскую инициативу до 17 июля. В российском министерстве иностранных дел указали на задачи, которые должны быть решены до окончания сделки.

Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.

В четверг, 1 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос транзита аммиака через Украину в рамках реализации договоренностей по зерновой сделке обсуждается. Он отметил, что пока этот вопрос не реализован и не выполнен.



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