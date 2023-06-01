15:36Экономика
Песков заявил, что вопрос транзита аммиака в рамках зерновой сделки обсуждается
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Вопрос транзита аммиака через Украину в рамках реализации договоренностей по зерновой сделке обсуждается, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Организация Объединенных Наций призвала стороны зерновой сделки начать подготовительную работу для транзита российского аммиака.
"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается", – отметил пресс-секретарь российского лидера.
18 мая было принято решение о продлении черноморской инициативы до 17 июля. В российском министерстве иностранных дел указали на задачи, которые должны быть решены до окончания сделки.
Речь шла о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, поставках запчастей, разблокировке транспортной логистики и страхования, реанимировании аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.
Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия готова "в считаные дни" запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина целый год тормозит это, выдвигая новые условия.
Кроме того, по ее словам, российская сторона "буквально сражается" за включение сухогрузов, направляющихся в Африку, чему препятствует Украина.
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