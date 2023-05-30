Эрдоган заявил о наличии договоренностей с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Анкаре заявил о договоренностях с Владимиром Путиным, касающихся отправки зерна в самые бедные африканские страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки", – сказал Эрдоган.

В понедельник, 29 мая, Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Лидеры двух государств договорились о дальнейшем развитии российской-турецких отношений. А также обсудили вопросы регионального характера.

Также в Кремле подтвердили проведение телефонного разговора президентов Российской Федерации и Турции. Уточняется, что во время переговоров Путин отметил весомый вклад Эрдогана в развитие отношений между двумя государствами в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы турецкого государства 28 мая. Его результат составил более 52% голосов. Окончательные результаты выборов будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

