ЦБ РФ рассказал о влиянии зерновой сделки на продовольственную инфляцию

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Продление зерновой сделки может нормализовать продовольственную инфляцию в мире. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

В материале отмечается, что продление сделки до середины июля повлияло на цены сельскохозяйственной продукции, а именно сдержало их.

22 июля прошлого года Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Оно предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

17 мая 2023 года МИД РФ сообщило о продлении зерновой сделки на 60 дней. Какие-либо изменения в нее не вносились. 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что зерновая сделка не будет функционировать, если в вопросе ее реализации не будет прогресса.