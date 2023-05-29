Зерновая сделка не будет функционировать, если в ее реализации не будет прогресса – Лавров

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Зерновая сделка не будет функционировать, если в вопросе ее реализации не будет прогресса, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что зерновая сделка больше не функционирует", – пояснил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT затрудняет возможность реализации договоренностей в рамках зерновой сделки. При этом, сообщил Песков, контакты по данному направлению будут продолжены, поскольку зерновую сделку продлили.

17 мая черноморская инициатива была продлена на 60 дней. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это случилось благодаря конструктивной деятельности России и Украины.

