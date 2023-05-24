Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил Россию в нарушениях условий зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Миллера.

Он заявил, что российская сторона отказывается пускать суда в один из трех портов, через которые из Украины вывозится продовольствие. Таким образом, утверждает Миллер, Россия продолжает создавать препятствия в реализации сделки.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней.

Турецкий лидер выразил уверенность, что это решение будет выгодным для всех сторон договора. При этом, подчеркнул он, турецкая сторона продолжит прикладывать усилия, чтобы все условия были соблюдены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зерновая сделка была продлена на два месяца. По его словам, есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН.

При этом Песков подчеркнул, что судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовывать ее российскую часть.