В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

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Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН. При этом Песков подчеркнул, что судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должны согласовывать ее российскую часть.

"Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца в течение 60 дней", – сказал представитель Кремля.

Говоря о гарантиях для "Россельхозбанка", Песков сообщил, что прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. По его словам, есть определенные надежды на основе состоявшихся переговоров.

Он добавил, что разговоры по решению вопроса поставки российского аммиака после продления зерновой сделки продолжаются.

17 мая черноморская инициатива была продлена на 60 дней. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это случилось благодаря конструктивной деятельности России и Украины.

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на устранение перекосов в осуществлении этой сделки. Вместе с этим дипломат отметила, что решение продлить договоренности поспособствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил, что Москва одобрила продление зерновой сделки в связи с тем, что надеется на оперативное решение проблем, которые связаны с ее реализацией.

