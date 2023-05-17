Небензя объяснил, почему Россия согласилась продлить зерновую сделку

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Москва одобрила продление зерновой сделки в связи с тем, что надеется на оперативное решение проблем, которые связаны с ее реализацией. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше", – цитирует Небензю РИА Новости.

17 мая черноморская инициатива была продлена на 60 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это случилось благодаря конструктивной деятельности России и Украины. По словам главы республики, Москва обещала не мешать выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Оливия, за что Эрдоган выразил благодарность РФ.

Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на устранение перекосов в осуществлении этой сделки. Вместе с этим дипломат отметила, что решение продлить договоренности поспособствуют укреплению мировой продовольственной безопасности.