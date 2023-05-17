Песков назвал неуместными гипотетические рассуждения о судьбе зерновой сделки

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговоры о будущем "зерновой сделки" в сослагательном наклонении являются неуместными.

Пресс-секретаря президента РФ спросили, как российская сторона будет действовать, если черноморская инициатива не удастся.

"Вы знаете, что пока решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", – поделился Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва против регулярного продления или расширения зерновой сделки. По его мнению, черноморская инициатива завершится, если стороны не придут к соглашению к 18 мая с учетом требований России.

С его словами согласилась официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая подчеркнула, что соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия РФ решения по продлению зерновой сделки.