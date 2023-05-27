ЕС заморозил частные активы 205 компаний и 1,5 тысячи граждан РФ – СМИ

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По состоянию на конец мая страны Евросоюза заморозили 24,1 миллиарда евро частных активов граждан РФ. Под санкциями находятся 1473 гражданина и 205 компаний из России. Об этом сообщает Welt со ссылкой на данные Еврокомиссии.

В издании отметили, что к концу 2022 года ЕС заморозила российские активы на сумму 18,9 миллиарда евро.

Небольшой прирост в этом году связан с решением Германии в том числе, считает издание. В феврале 2023 года Германия заморозила 5,22 миллиарда евро российских активов и эта сумма не изменилась.

Также ЕС заморозила активы Банка России на 200 миллиардов евро, а страны, входящие в группу G7 и Евросоюз, смогли ограничить доступ к активам ЦБ РФ на сумму около 300 миллиардов евро. Сколько выпадает на долю именно государств ЕС – неизвестно, указано в публикации.

Ранее в ЕС заявили о намерении создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Согласно замыслу, Брюссель хочет проработать вопрос по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Россия будет бороться с заморозкой российских активов. Москва считает такие действия "попранием международного права и посягательством на собственность", отметил он.

