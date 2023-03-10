Песков заявил, что РФ будет бороться с заморозкой ЕС российских активов

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ продолжит бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов. Он подчеркнул, что подобные меры являются нелегитимными.

"Считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. <...> Мы будем с этим бороться", – высказался он.

Пресс-секретарь главы государства также сделал акцент на том, что Россия не воспринимает такие блокировки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон сообщил об изучении вопроса по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

В свою очередь, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что рано или поздно замороженные российские активы придется вернуть. По его словам, любая форма их изъятия противоречит нормам международного права.



В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины – СМИ

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