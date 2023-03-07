ЕС рано или поздно придется вернуть замороженные российские активы – дипломат Логвинов

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Замороженные российские активы на Западе в любом случае придется вернуть, так как любая форма их изъятия противоречит нормам международного права. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

"Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам", – приводит его слова РИА Новости.

Логвинов отметил, что юридическая служба Совета ЕС признает, что рано или поздно государственные активы России придется возвращать. По его словам, в случае их утери по каким-либо причинам, Евросоюзу придется компенсировать потери РФ за счет европейских налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон заявил об изучении вопроса по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Власти Швейцарии отметили, что конфискация российских активов подорвет правовой порядок. Там также заявили, что подобные действия будут идти вразрез с конституцией страны.



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