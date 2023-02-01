Захарова предупредила, что попытки Запада конфисковать активы РФ не останутся без ответа

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что РФ примет ответные меры, если Запад попытается посягнуть на российские активы.

"Попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа", – передает ТАСС ее слова.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что страны Евросоюза могут временно привлечь по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов Центробанка РФ. Законных оснований для полной конфискации активов нет, однако некоторые государства настаивают именно на этом.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что власти РФ могут прибегнуть к конфискации активов иностранных юрлиц в России в качестве ответной меры на изъятие российских активов в странах Евросоюза и США.



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