Клишас заявил о провале операции ЕС по легализации украденных активов РФ

Фото: council.gov.ru

Европейский союз провалил кампанию по легализации украденных у России активов, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Бедные европейские юристы не нашли четких юридических оснований для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований) <...>. Операция по легализации украденного позорно провалена", – заявил он.

В то же время, как отметил Клишас, юристы ЕС нашли возможность временно использовать российские активы на цели восстановления Украины.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что страны Евросоюза могут временно привлечь по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из активов Центробанка РФ. Законных оснований для полной конфискации активов нет, несмотря на то что некоторые государства настаивают именно на этом.

Отмечается, что в ЕС планируют использовать замороженные средства для генерации прибыли, которая и будет направлена на восстановление Украины.



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