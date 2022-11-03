ЕС изучает возможность направить замороженные активы РФ на восстановление Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Ye Pingfan

Евросоюз рассматривает возможность направить ряд замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обсуждение находится на ранней стадии. При этом для такого решения необходим пересмотр правовой системы.

Источники выразили мнение, что соответствующий вопрос подняли в США. Однако предпримет ли Америка аналогичные шаги – неизвестно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение о конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины еще одним шагом в попрании всех норм международного права. По его словам, это разрушает основы для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире.



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