Идея об изъятии активов РФ может привести к нестабильности в Британии – дипломат

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Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству иностранных инвесторов из британской юрисдикции. Таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.
По его словам, следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, так и губительные последствия таких действий для статуса Великобритании как международного финансового центра.
В понедельник, 5 сентября, Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Отмечалось, что Трасс набрала 81,3 тысячи голосов. Ее противник, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60,4 тысячи голосов.
В своей первой речи на посту лидера Консервативной партии Трасс пообещала ответить на энергетический кризис и начать заниматься проблемами здравоохранения.
До этого Трасс заявляла, что Украине нужно поставлять больше РСЗО для противостояния России. Она добавила, что постарается как можно скорее посетить Киев. Она также заявила, что Великобритания должна вводить больше антироссийских санкций.
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля.
Британцы выразили недовольство новоизбранным премьер-министром страны
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