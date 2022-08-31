Трасс заявила о необходимости поставлять Украине больше тяжелых вооружений

31 августа, 23:47
Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
Кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Украине нужно поставлять больше РСЗО для противостояния России.
"Украине необходимо больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией", – сказала она в ходе выступления в Лондоне, трансляцию которого вела газета The Sun.
Она добавила, что в случае победы на выборах первым ее официальным звонком станет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Трасс постарается как можно скорее посетить Киев. Она также заявила, что Великобритания должна вводить больше антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По данным источников издания The Sunday Telegraph, политик планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.
Западные страны, включая Великобританию, увеличили поставки оружия Киеву и усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. В конце июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
Лондон планирует выделить военную помощь Украине на 1,2 млрд долларов
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