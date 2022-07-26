Британия внесла 42 новые позиции в российский санкционный список

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список, сообщает ТАСС.

Список пополнили главы российских регионов. В него добавили губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Самарской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Свердловской областей и Севастополя.

Также ограничения затронули министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, племянников предпринимателя Алишера Усманова Сарвара и Санжара Исмаиловых, а также британского журналиста и блогера Грэма Филлипса, чьи активы на родине были арестованы.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело новый санкционный пакет в отношении России, в него включили запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.

Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины.

В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

