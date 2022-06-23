Британия ввела новые санкции в отношении РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Великобритания вводит новые санкции в отношении России, сообщает ТАСС. Они включают запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.
Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины. В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".
До этого Лиз Трасс призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией, усилив позицию Киева. По ее словам, до этого РФ показывала, что не настроена на серьезные переговоры. Трасс отметила, что Запад не может позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы страна отказалась от своей территории.
Трасс добавила, что ответ на агрессию Москвы будет дан с помощью силы. Она пообещала, что Британия никогда не отойдет от своих обязательств перед Киевом, и выразила мнение, что необходимо продолжать поставлять Украине дальнобойные вооружения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запад в марте запретил Украине продолжать переговоры с РФ – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: