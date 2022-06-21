Глава МИД Британии пообещала вводить новые санкции против РФ до вывода войск с Украины

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

Ранее Лиз Трасс призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией, усилив позицию Киева. По ее словам, до этого РФ показывала, что не настроена на серьезные переговоры. Трасс отметила, что Запад не может позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы страна отказалась от своей территории.

Трасс добавила, что ответ на агрессию Москвы будет дан с помощью силы. Она пообещала, что Британия никогда не отойдет от своих обязательств перед Киевом, и выразила мнение, что необходимо продолжать поставлять Украине дальнобойные вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

