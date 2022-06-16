На Украине оценили ежесуточные потери украинских военных в Донбассе

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До тысячи украинских военных погибают или получают ранения в Донбассе каждый день, сообщает портал Axios со ссылкой на главу киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давида Арахамию.

По его словам, ежедневно погибают от 200 до 500 человек. Однако Украина будет продолжать борьбу в Донбассе.

Арахамия отметил, что 1 миллион человек в настоящее время принимают участие в боевых действиях, при этом данное число может быть увеличено до 2 миллионов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Он также заявил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем, в частности, до 300 реактивных систем.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о потере до 10 тысяч военных ВСУ с момента начала Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

