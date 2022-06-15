Зеленский признал "болезненные" потери ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние сутки ВСУ понесли "болезненные" потери. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что аналогичная ситуация происходит с украинскими войсками в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ракетами ВС РФ были уничтожены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, ВКС России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

