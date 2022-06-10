Российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

12:37
Фото: Минобороны РФ
Российские военные нанесли ракетный удар с воздуха по украинскому военному аэродрому Днепр, уничтожив авиационную технику ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины", – сказал он.
Кроме того, по словам генерала, ударом с воздуха было уничтожено предприятие, осуществлявшее ремонт украинской военной техники и вооружения под Харьковом, два пункта управления, пять огневых позиций артиллерии и порядка 30 пунктов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
"(Уничтожены. – Прим. ред.) две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой Народной Республики и Лоскутовки Луганской Народной Республики", – заключил он.
Ранее российские военные уничтожили центр ВСУ в Житомирской области, где проходили подготовку иностранные наемники. Также были уничтожены несколько пунктов управления и зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе села Раздоловки Донецкой Народной Республики.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ на аэродроме Днепр
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