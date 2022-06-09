Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Донецком

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Мазановки Донецкой Народной Республики", – сказал Конашенков.

Кроме того, российские военные совершили перехват украинской ракеты "Точка-У" в районе населенного пункта Кирово Херсонской области, а также сбили два снаряда РСЗО "Смерч" в районах Пантелеймоновки ДНР и Каменки Харьковской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 200 националистов", – заявил Конашенков.

Также, по словам генерала, были уничтожены пять танков, две установки РСЗО "Град" и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Верхнекаменского Луганской Народной Республики.

Ранее Конашенков сообщил, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки "Град".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

