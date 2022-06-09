Депутат ГД Делимханов назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexei Alexandrov
Депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов выразил надежду на то, что специальная военная операция на Украине завершится до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", – сказал Делимханов, отвечая на соответствующий вопрос.
По слова парламентария, в настоящее время говорить о скором завершении спецоперации нельзя, поскольку у власти на Украине остается "режим во главе с наркоманом Зеленским".
"Продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть", – заявил Делимханов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что специальная военная операция на Украине будет завершена только после достижения всех поставленных целей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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