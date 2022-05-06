В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась.

"Операция идет по плану", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не погружен в детали военной спецоперации России на Украине, однако полагает, что она затянулась.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

