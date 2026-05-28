Расписание пригородных поездов на трех направлениях МЖД изменится 29–31 мая

График движения некоторых пригородных электричек Рижского, Курского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2, изменится с 29 по 31 мая. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба столичной магистрали.

Корректировки вызваны проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Тушино, Подмосковная и Люберцы-1, а также ремонтом пути на перегонах Тушино – Подмосковная и Стенькино-1 – Денежниково.

На Рижском направлении мероприятия будут идти с 23:30 до 09:30 в вышеуказанные дни. На этот период составы на участке Тушино – Рижская будут следовать по соседним путям. Причем у некоторых из них изменятся время отправления и прибытия, а также количество остановок.

В свою очередь, поезда МЦД-2 будут курсировать по укороченным маршрутам: от/до станций Москва – Пассажирская – Курская и Площадь трех вокзалов. Еще часть электричек также укоротят рейсы, а ряд поездов временно выйдет из расписания.

На Казанском направлении будет проводиться ремонт путей с 21:30 до 07:30 на перегоне Стенькино-1 – Денежниково в Рязанской области. Технологические окна запланированы с 21:30 до 07:30 до 5 июня. На станции Люберцы-1 работы будут проводиться 29–31 мая с 23:40 до 06:40, что также повлияет на расписание.

Московская железная дорога призвала пассажиров с пониманием отнестись к мероприятиям и заранее ознакомиться с изменениями.

Ранее Российские железные дороги сообщили о назначении дополнительных поездов дальнего следования между Москвой и Казанью ко Дню России. Например, состав № 205 отправится из Казани 11 июня в 00:10 с прибытием в столицу в 15:48. Обратно электричка отправится 12 июня в 01:10 и прибудет в 17:15.

Всего же РЖД назначили 165 дополнительных поездов на лето. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено на 0,5% больше мест – свыше 62 миллионов. Вместе с тем увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа.

