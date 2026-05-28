Роспотребнадзор доставит в Конго российские тест-системы для выявления Эболы

Роспотребнадзор доставит в Республику Конго, которая стала эпицентром вспышки Эболы, наборы российских тест-систем для выявления вируса Бундибуджио в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также сотрудники Роспотребнадзора обучат местных специалистов лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий.

"Роспотребнадзор провел переговоры с министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго о ситуации со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ)", – говорится в сообщении.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время Конго находится в высокой зоне риска распространения Эболы.

В республике организованы меры по предотвращению завоза инфекции с мобильной лабораторией, которую передал Роспотребнадзор в прошлом году. Более того, на въездных пунктах привлечены команды быстрого реагирования.

Первые сигналы из провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК), которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900.

Позже в Конго зарегистрировали первый случай выздоровления заболевшего лихорадкой Эбола. Этот факт опровергает слухи, что медики не могут вылечить заболевших в ходе 17-й вспышки вируса.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риски ее распространения на территории России отсутствуют. Завозных случаев также не зафиксировано.

