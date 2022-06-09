В ДНР начались бои за Славянск

Фото: Минобороны РФ

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о начале боев за Славянск.

"В настоящее время под нашим контролем находится 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск", – сообщается в телеграм канале штаба.

Ранее российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Кроме того, российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска, а также 13 беспилотников в районах Ясиноватой, Волчеяровки, Ставок, Боровенек, Балаклеи, Вербовки, Глубокого, Липец, Токмака и Михайловки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

