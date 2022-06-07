13:25
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
"Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", – приводит слова Шойгу РИА Новости.
Министр добавил, что в настоящее время освобождено 97% территории ЛНР.
Ранее член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе заявил, что действия российских военных приближают неизбежную победу России в спецоперации на Украине. Жантийе подчеркнул, что западные СМИ выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации на Украине, однако даже из этих сообщений многим становится ясно истинное положение вещей.
Специалист также обратил внимание на стратегические успехи РФ в районе Северодонецка и указал, что российские войска сломили сопротивление многих частей ВСУ, которые еще в начале спецоперации были способны к какому-либо вооруженному противодействию.
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