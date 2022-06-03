Кадыров после встречи с Шойгу заявил, что операция на Украине пойдет в ускоренном темпе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи по спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы. Об этом по итогам встречи с главой оборонного ведомства сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, новые задачи министра подразумевают улучшение дальнейшей тактики.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также рассказал, что Шойгу попросил передать чеченским бойцам слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований. Кадыров же поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.

Ранее Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР освобожден и находится под полным контролем войск РФ и республики. По его словам, изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня.

Также глава Чечни заявил, что необходимо начать проведение второго этапа спецоперации, охватив не только ДНР и ЛНР, но и территории всей Украины. Он отметил, что сейчас государства обеспечивают Киев вооружением, которое потом продают местным жителям. Происходящее Кадыров назвал мировым хаосом, беспределом и призвал "поставить точку".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

