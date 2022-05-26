Кадыров потребовал у властей Польши извинений за ситуацию с российским послом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал у властей Польши извинений за ситуацию с послом России Сергеем Андреевым.
"Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите официально извинения за нашего посла. Мы это просто не оставим, имейте в виду", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Официальных извинений за ситуацию с послом РФ ранее также потребовало министерство иностранных дел России. В ведомстве отметили, что Варшава грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют.
Москва отреагирует на инцидент с послом РФ в Варшаве 9 мая в зависимости от реакции Польши
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