СК РФ завел дело по факту нападения на российского посла в Польше 9 мая

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на посла РФ в Польше Сергея Андреева в День Победы, сообщается на сайте ведомства.

"Следствием установлено, что 9 мая 2022 года гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица с целью осложнения международных отношений между Россией и Республикой Польша в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на посла Российской Федерации в Республике Польша С. В. Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвав очки и георгиевскую ленточку", – говорится в сообщении.

Кроме того, регистрационные знаки были сорваны с автомобиля посольства РФ. Перечисленные действия рассматриваются как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений. Данное деяние должно преследоваться по закону, добавили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что российской стороной будут задействованы все дипломатические и правовые механизмы для привлечения виновных к ответственности.

Инцидент произошел 9 мая. Во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют. Российский МИД между тем позже потребовал официальных извинений, отметив, что что Варшава грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

