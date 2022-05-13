Посол РФ заявил о заморозке счетов посольства Польши

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Счета посольства Польши в России были заморожены, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, счета заблокировали в порядке взаимности по прошествии некоторого времени.

Ранее первый заместитель председателя регулятора Ксения Юдаева заявила, что Центробанк оценивал вероятность заморозки российских резервов как крайне низкую и тем не менее готовился к такому сценарию.

Она пояснила, что сейчас в плане заморозки резервов реализовался геополитический сценарий, если бы речь шла об экономическом сценарии, то ситуация была бы значительно хуже.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

