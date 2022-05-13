Премьер Польши заявил о желании уничтожить "русский мир"

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы.

"Русский мир" – это раковая опухоль <...>. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", – написал он в своей колонке для The Telegraph.

Ранее Моравецкий предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. По его мнению, исключение можно сделать только для гуманитарных виз. Кроме того, он считает, что выдача виз возможна для россиян, желающих уехать из России.

9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу Сергею Андрееву и стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.

Российский МИД после этого потребовал официальных извинений, отметив, что что Польша грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что польское руководство перешло все возможные границы русофобии.

