Польские власти перешли все границы русофобии – Захарова

Фото: ТАСС/Ирина Полина
Руководство Польши перешло все возможные границы русофобии. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьев. LIVE" прокомментировала нападение на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева.
"Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются авангардом ее", – сказала дипломат.
По ее словам, тем не менее в Польше понимают, к чему может привести и уже привела такая политика.
Инцидент произошел 9 мая. Во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу российскому послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют. Российский МИД между тем позже потребовал официальных извинений, отметив, что что Варшава грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Москва отреагирует на инцидент с послом РФ в Варшаве 9 мая в зависимости от реакции Польши
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