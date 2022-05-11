Посольство Польши в Москве облили красной краской

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Неизвестные облили красной краской табличку посольства Польши в Москве, сообщает ТАСС.

Сотрудники дипведомства проводят уборку на прилегающей к посольству территории, но полностью смыть краску не удается.

Ранее Россия потребовала официальных извинений от Польши в связи с нападением на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. В ведомстве подчеркнули, что решение Москвы о дальнейших шагах примут в зависимости от реакции Варшавы на озвученные требования. В министерстве добавили, что польская сторона грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Нападение на Сергея Андреева произошло 9 мая. Его облили красной краской во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве.

Позднее министр иностранных дел республики Збигнев Рау выразил сожаление в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют и какую политику ведут их власти.