В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

Фото: depositphotos/mikdam

В Берлине предотвратили вероятную попытку теракта против российских журналистов и членов их семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Германии.

В дипмиссии рассказали, что инцидент произошел накануне во второй половине дня. Со стороны улицы бросили бутылку в окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ.

При осмотре места происшествия жильцы обнаружили спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

Прибывшие на место правоохранители срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет похож на самодельное взрывное устройство. В связи с опасностью его перемещения было решено деактивировать его на месте. В результате операции никто не пострадал.

После случившегося дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина заявили, что оно уже идет. К расследованию привлекли прокуратуру и отдел госбезопасности.

В посольстве РФ не исключили, что этот акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой "травли государственных российских СМИ, обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом. По его словам, в последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении РФ, и речь идет не только о санкциях, а именно о последствиях миграционного свойства.

Медведев отметил, что сотрудники диппредставительств выдворяются из стран, дипломатическая собственность захватывается. Кроме того, прекращается и ограничивается выдача виз россиянам. Он также подчеркнул необходимость определиться с формой работы с такими государствами в сфере миграционной политики.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил эвакуацию россиян из-за рубежа из-за дискриминации. Он отметил, что в настоящий момент подобная мера кажется чрезмерно радикальной, однако ситуация может стремительно измениться, став безобразной с точки зрения нравственности, морали, соображений человеческой порядочности. В связи с этим российским властям нужно готовиться к любым вариантам развития событий.