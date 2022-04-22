Косачев допустил эвакуацию россиян из-за рубежа из-за дискриминации

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Россиянам, проживающим за границей, может потребоваться эвакуация из-за дискриминации. Такое мнение в ходе видеомоста по проблеме западной русофобии высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным", – заявил сенатор.

Он отметил, что в настоящий момент подобная мера кажется чрезмерно радикальной, однако ситуация может стремительно измениться, став безобразной с точки зрения нравственности, морали, соображений человеческой порядочности. В связи с этим российским властям нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

"И это означает, что нужно уже сейчас – пусть и в профилактическом режиме – просчитывать и каналы, которые, возможно, потребуются для трансфера на родину наших соотечественников, упрощенные схемы въезда на территорию России", – убежден Косачев.

Сенатор добавил, что в дальнейшем этим гражданам может потребоваться в том числе и оформление права на жительство или гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что проявление русофобии в отношении россиян за рубежом является отвратительным и недопустимым.