Песков назвал недопустимым проявление русофобии в отношении россиян за рубежом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проект Ассоциации юристов РФ по оказанию правовой помощи россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом.
Он назвал подобные инициативы достойными высокой оценки.
"В нынешнее время <…> наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что русофобия коллективного Запада не связана с ситуацией на Украине, она лежит в основании региона. Он отметил, что РФ будет "выводить на чистую воду" такую западную политику.
Правительство ФРГ осудило любые проявления русофобии в свете конфликта на Украине
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