Песков назвал недопустимым проявление русофобии в отношении россиян за рубежом

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил проект Ассоциации юристов РФ по оказанию правовой помощи россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом.

Он назвал подобные инициативы достойными высокой оценки.

"В нынешнее время <…> наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что русофобия коллективного Запада не связана с ситуацией на Украине, она лежит в основании региона. Он отметил, что РФ будет "выводить на чистую воду" такую западную политику.

