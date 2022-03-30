В МИД РФ заявили, что русофобия на Западе не связана с ситуацией на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Русофобия коллективного Запада не связана с ситуацией на Украине, она лежит в основании региона. Такое мнение в интервью RT высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что РФ будет "выводить на чистую воду" такую западную политику.

"Они ненавидят Россию, они не верят, что есть место независимой политике России и независимому полюсу России в новом глобальном порядке, которые мы будем отстаивать и защищать", – подчеркнул Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу. При этом он заявил, что не знаком с законопроектом о работе госорганов за рубежом. По его словам, такая политика требует беспрецедентных решений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

