Песков назвал беспрецедентной ситуацию с ненавистью в адрес россиян

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию с навязыванием ненависти ко всему русскому народу. При этом он заявил, что не знаком с законопроектом о работе госорганов за рубежом.

"Конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений. Но в конкретном плане, о каких именно (решениях идет речь. – Прим. ред.) в контексте этого законопроекта, я не могу ничего сказать, я с ним не знаком", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба со всем русским народом напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. По его словам, россияне на Западе не могут получить медпомощь. Президент подчеркнул, что такими действиями западные страны срывают все маски приличия.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

