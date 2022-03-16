Путин сравнил борьбу со всем русским с антисемитскими погромами в фашистской Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что борьба со всем русским напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. По его словам, россияне на Западе не могут получить медпомощь.

На совещании с главами регионов по экономическим вопросам президент подчеркнул, что такими действиями западные страны срывают все маски приличия.

Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев заявил, что ведомство продолжит вырабатывать меры противодействия антироссийской кампании, которая развернулась за рубежом.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

