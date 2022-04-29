Медведев заявил о дискриминации граждан РФ за рубежом

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Российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашего государства. Речь идет причем не только о санкциях, речь идет именно о последствиях миграционного свойства", – сообщил он на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.

Медведев отметил, что сотрудники диппредставительств выдворяются из стран, дипломатическая собственность захватывается. Кроме того, прекращается и ограничивается выдача виз россиянам.

Он также подчеркнул необходимость определиться с формой работы с такими государствами в сфере миграционной политики.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил эвакуацию россиян из-за рубежа из-за дискриминации.

Он отметил, что в настоящий момент подобная мера кажется чрезмерно радикальной, однако ситуация может стремительно измениться, став безобразной с точки зрения нравственности, морали, соображений человеческой порядочности. В связи с этим российским властям нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.