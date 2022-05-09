Посольство РФ в Варшаве заявило протест польскому МИД

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Российское посольство в Варшаве заявило решительный протест министерству иностранных дел Польши в связи с нападением на посла РФ Сергея Андреева при попытке возложить цветы к мемориалу советским воинам. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с возмутительным инцидентом 9 мая на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов-освободителей <...> по поручению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова посольство заявило решительный протест министерству иностранных дел Республики Польша", – говорится в заявлении дипведомства.

Отмечается, что посольство также потребовало, чтобы польские власти в течение дня 9 мая предоставили возможность для возложения цветов на кладбище при надлежащих гарантиях безопасности российским дипломатам и поддержания общественного порядка. Российская сторона ожидает реакции Варшавы.

9 мая российский посол в Польше Сергей Андреев во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве подвергся нападению. Агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу послу, который прибыл на кладбище вместе с дипломатами и супругой, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили россиян красной жидкостью.