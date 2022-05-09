Глава МИД Польши выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ

Фото: ТАСС/Ирина Полина

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла РФ Сергея Андреева во время возложения цветов к могилам советских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

"Произошедшее сегодня <...> представляет собой инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, безусловно, достойный сожаления", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что все дипломаты должны быть под особой защитой вне зависимости от того, какие государства они представляют и какую политику ведут их власти.

Андреев подвергся нападению ранее 9 мая во время церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Агрессивно настроенные украинцы и поляки преградили дорогу послу, стали скандировать оскорбительные лозунги, а после облили главу дипмиссии и ее работников красной жидкостью.

