Кадыров заявил об освобождении Северодонецка в ЛНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Северодонецк в ЛНР освобожден и находится под полным контролем войск РФ и республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Все! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", – подчеркнул Кадыров.
По его словам, изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, однако 28 мая он внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге бойцы справились за три часа.
Кадыров заявил, что все отряды бандеровцев сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чечни приступили к зачистке города.
"Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом!" – заключил глава Чечни, пообещав в скором времени другие отличные новости.
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.
Всего с 16 мая сдались в плен 2 439 нацистов "Азова" и украинских военных, заблокированных на территории комбината. Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.
Ситуация обострила после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Около 2 тыс украинских военных с "Азовстали" сдались в плен – МО РФ
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