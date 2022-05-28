Кадыров предсказал исчезновение Польши, если она "не перестанет тявкать"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Польша рискует стать былью так же быстро, как стала страной, "если не перестанет тявкать", написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Сколько бы ни трубили украинские и западные СМИ о якобы провальных попытках российских войск взять Донбасс, на деле обстановка прямо противоположная... Однако в информационном поле мелькают еще те, кто до недавнего времени молча довольствовался объедками Германии, Англии и, судя по всему, США", – подчеркнул Кадыров.

Он уточнил, что речь идет о Польше. По его словам, эта страна появилась благодаря СССР и выживала благодаря России и при этом смеет угрожать и упрекать.

Он заявил, что история повторяется, а цель президента России – не допустить этого. Кадыров добавил, что РФ не понаслышке знает, что такое национализм и какие от него бывают последствия. Как заявил Кадыров, спецоперация на Донбассе для Москвы – благородная миссия, которая "положит конец нечисти".

"Мы освободим Донбасс и всю Украину от этого гнусного явления. Это лишь вопрос времени", – заключил он.

Ранее власти Польши приняли решение разорвать соглашение о поставках российского газа. Межправительственное соглашение с Россией было подписано в 1993 году. Правительство Польши приняло резолюцию о разрыве соглашения 13 мая.

До этого министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что страна сможет обойтись без реверсных поставок газа из Германии по трубопроводу Ямал – Европа. По ее словам, польские газохранилища в настоящее время заполнены на 85%.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.